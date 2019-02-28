Москва, 28 февраля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Подготовку к весеннему половодью начали в Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК), обслуживающей Москву и Московскую область. Более 440 мобильных бригад находятся в постоянной готовности, сообщает 28 февраля пресс-служба предприятия.

С. Ю. Жуковский. Весна

В составе 443 мобильных бригад около 3 тыс. человек. В их распоряжении — более 2,7 тыс. единиц различной техники, включая вездеходы, лодки, насосы и помпы. Заранее готовясь к паводку, энергетики рассчитывают преодолеть весенний период без аварий.

Так, составлен график дежурств в период прохождения паводка, сформированы схемы резервного электроснабжения потребителей и аварийный запас материалов и оборудования. Подстанции в зоне риска оснащены переносными насосами и мотопомпами, укомплектованы пожарными рукавами.

В обслуживании МОЭСК находятся 611 высоковольтных подстанций, более 39 тыс. подстанций распределительных сетей, а также воздушные линии и кабельные сети.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики пообещали жителям Москвы в первые дни марта зимние морозы. Температура воздуха в первые дни весны будет на 5−7 градусов ниже климатической нормы, в регион вернутся сильные снегопады.

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