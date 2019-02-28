Стамбул, Турция, 28 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Турецкие власти перенесли на 5 апреля начало перевода всех рейсов из международного аэропорта «Ататюрк» в новый аэропорт «Стамбул». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) CeeGee Терминал аэропорта «Стамбул»

На перевод рейсов потребуется 45 часов, он завершится 7 апреля. С этого дня только «Стамбул» будет принимать и отправлять коммерческие рейсы, тогда как «Ататюрк» останется ремонтной базой и воздушной гаванью для правительственных рейсов.

Процедуру перевода турецкие власти переносили несколько раз, в том числе — на 3 марта. С 5 по 7 марта «Стамбул» будет принимать рейсы турецких перевозчиков, первые самолеты из России и других стран воздушная гавань примет с начала суток 7 апреля.

В ассоциации уточнили, что 5 и 6 апреля рейсов «Аэрофлота» и Utair в Стамбул не будет. Однако перевозчик «Победа» отправит рейсы в аэропорт Sabiha Gokcen. Пассажирам, вылетающим в Стамбул в начале апреля, рекомендовано внимательно следить за статусом своих рейсов.