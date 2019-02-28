Екатеринбург, 28 февраля, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Граждане России, проживающие на Среднем Урале, в 2018 году заключили на 8% меньше браков, чем в прошлом году. А бракосочетаний с участием иностранцев стало больше как в количественном, так и в процентном соотношении. Об этом заявила замглавы управления ЗАГС по региону Наталья Храмова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эдмунд Лейтон. Регистрация брака. 1880-е

Всего в Свердловской области за год зарегистрировали 30 тысяч 366 актов о заключении брака. Это на 2576 актов меньше, чем в 2017 году.

«Это общая тенденция снижения», — считает Храмова.

На этом фоне резко увеличилось количество браков с иностранцами. В 2017 их было 1826, в 2018 — 2052 (рост на 12,3% относительно предыдущего года).

«Увеличение можно объяснить проведением в Екатеринбурге масштабных международных мероприятий, в частности. чемпионата мира по футболу», — заявила представитель управления.

Таким образом, почти каждый 14-й брак совершается с гражданином иностранного государства. Чаще всего, тем не менее, это граждане Таджикистана (908 актов), Узбекистана (239), Азербайджана (207), Казахстана (160) и Украины 143). Из дальнего зарубежья лидируют Вьетнам и Германия (по 14 актов в обоих случаях), Израиль вместе с Китаем и Турцией (по 9 актов), Египет (8 случаев).

Напомним, схожую тенденцию на снижение количества браков продемонстрировала и Татария. В республике в 2018 году заключили на 7,8% актов меньше, чем в 2017 году.