Ярославль, 28 февраля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. ОАО «Славнефть-ЯНОС» получило право на использование знака программы «Российское качество», реализуемой Всероссийской организацией качества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Славнефть-ЯНОС Ярославский НПЗ

Знак качества получили бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 и масло базовое III группы ЯНОС VHVI-4. Оба нефтепродукта заслужили высший уровень оценки.

Масло базовое ЯНОС VHVI-4 является основой при получении моторных масел для автомобилей, турбинных масел для газоперекачивающих станций, масел для газопоршневых двигателей в энергетике. Этот нефтепродукт производится на установке, которая была запущена в 2017 году в рамках программы импортозамещения.

Бензин АИ-95-К5, предназначенный для транспортных средств с бензиновыми двигателями, не содержит антидетонационных присадок и отличается оптимальным компонентным составом.

Знак «Российское качество» ЯНОС может использовать до конца 2021 года.