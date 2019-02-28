Эр-Рияд, 28 февраля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Советник Белого дома Джаред Кушнер встретился во вторник с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен-Салманом впервые после убийства саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги, сообщает 27 февраля The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным Белого дома, зять президента Трампа, который находится в недельном турне по Ближнему Востоку, обсудил с наследным принцем ряд вопросов, включая мирный процесс между израильтянами и палестинцами.

«Основываясь на предыдущих разговорах, они обсудили расширение сотрудничества между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, а также усилия администрации Трампа по содействию миру между израильтянами и палестинцами. Кроме того, они обсудили пути улучшения состояния всего региона за счет экономических инвестиций», — говорится в сообщении Белого дома.

В заявлении нет никаких упоминаний о Хашогги, при том, что наследный принц Мухаммед все еще находится под пристальным вниманием в связи с предполагаемой причастностью к смерти обозревателя.

Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не забыли о «деле Хашогги» и «не прикрывают» убийц саудовского журналиста. По его словам, Вашингтон примет дополнительные меры, чтобы привлечь к ответственности убийц журналиста.