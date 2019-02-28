Киев, 28 февраля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) выпускает памятную монету, посвященную барану.

(сс) morriswebmaster Баран

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Серебряная монета номиналом 5 гривен продолжит серию «Фауна в памятниках культуры Украины». Она посвящена барану, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох», — говорится в официальном сообщении НБУ.

Подчеркивается, что монета изготовлена из серебра 925-й пробы, ее масса — 15,55 грамма, оснащена локальной позолотой — позолоченное изображение металлического рельефа с изображением головы барана.

Тираж — 4 тыс. штук. В Нацбанке информируют, что монета будет введена в оборот 14 марта, но предзаказ на нее открыли сегодня, 28 февраля.

«Изысканный троллинг со стороны НБУ накануне выборов. Оценил, очень тонко. Монета. Серебро! Баран! Электорат! Зрелость! За месяц до выборов!» — прокомментировал новинку эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Далее эксперт напоминает, что буквально на днях на Украине начинается выдача населению «монетизированных» субсидий и иронически интересуется, надо ли гражданам теперь приходить за этими выплатами со специальными мешочками для новых монет.

Ранее в НБУ заявили, что популярность украинских памятных монет выросла втрое и сейчас ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.