Курган, 28 февраля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Курганском городском суде вынесен приговор бывшему руководителю управления УФНС России по Курганской области Владимиру Рыжуку. Курганский городской суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу размером 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Заключение

Напомним, Владимир Рыжук был арестован в конце февраля 2018 года. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и по ч. 3 ст. 60 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ходатайства защиты о домашнем аресте для бывшего руководителя областной налоговой инспекции всё это время отклонялись судом.

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Судом и следствием было установлено, что бывший главный налоговик Курганской области получил у крупного застройщика взятку размером в 500 тыс. рублей. Кроме того, Владимир Рыжук пользовался служебным автомобилем для поездок в выходные дни к своей семье в Тюмень, нанеся бюджету ущерб размером более 320 тыс. рублей.

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Владимир Рыжук виновным себя не признал ни по одному эпизоду. Встречался с застройщиком по просьбе члена правительства области, а также по поводу купли-продажи своей квартиры. В Тюмень же ездил по рабочим вопросам, пояснил он суду.

Гособвинение запросило для Владимира Рыжука наказание 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 30 млн рублей, отметив, что официальная заработная плата бывшего руководителя областной налоговой инспекции составляла 60 тыс. рублей, а его платежи по кредитам, взятым на общую сумму 15 млн рублей, составляли ежемесячно 100 тыс. рублей. Получение взятки, по версии прокуратуры, связано с потребностью в деньгах. Что касается трат казённого бензина, то факты поездок Владимира Рыжука из Кургана в Тюмень в выходные дни были зафиксированы камерами наблюдения на дорогах региона.