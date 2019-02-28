Киев, 28 февраля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. На пункте пропуска «Тиса» сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали два транспортных средства, в которых были спрятаны крупные партии контрабандных сигарет, заявили 27 февраля в пресс-службе ГПСУ, сообщил сайт ведомства.

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Во время осмотра микроавтобуса Mercedes с польскими номерами, которым управлял гражданин Молдовы, пограничники выявили следы изменения конструкции автомобиля

«Это стало основанием для проведения углубленного осмотра автомобиля. При такой проверке пограничный наряд совместно с таможенниками обнаружили в передней стойке микроавтобуса почти 250 пачек сигарет различных марок. Чтобы добраться до контрабандного табака, правоохранителям пришлось разобрать стойку», — сказано в сообщении.

Позже был задержан ещё один микроавтобус Mercedes, которым управлял 22-летний житель Сумской области. Под задним сиденьем машины был обнаружен тайник. У автомобиля также было двойное днище:

«Доступ к нему стал возможным после откручивания сидений и демонтажа декоративной обшивки и плиты ДСП, которая служила крышкой тайника. Большинство скрытых сигарет были обмотаны полиэтиленовой пленкой, остальные — равномерно размещены по периметру днища», — рассказали в ГПСУ.

Общая стоимость изъятых сигарет превысила $33 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники буквально откопали крупную партию сигарет, спрятанную в составе с углём, ехавшим в Словакию.

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