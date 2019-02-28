Москва, 28 февраля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Законопроект о запрете экспорта леса внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Предлагается ввести ограничение экспорта древесины, круглых колотых лесоматериалов из неё (кроме дров и древесины, непригодной для промышленной переработки), также пневого осмола и технологической щепы до 31 декабря 2035 года.

Объем незаконной вырубки лесов увеличивается с каждым годом более чем на 10%, а в отдельных субъектах Российской Федерации вырубается более половины лесного фонда, привели данные парламентарии.

Несмотря на постоянный рост экспорта необработанных лесоматериалов (в 2013 году — 223 258,1 куб. м, в 2014 году — 220 623,6 куб. м, в 2015 году — 297 942,5 куб. м) доходы от него не возрастали, а снизились более чем на 20% в 2015 году по отношению к 2014 году, указали также депутаты.