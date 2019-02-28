Ханой, 28 февраля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Северная Корея просила США о снятии санкций, однако американская сторона на такой шаг не пошла. Разногласия касались денуклеаризации, заявил президент США Дональд Трамп 28 февраля по итогам второго дня двустороннего саммита в Ханое.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он пояснил, что Ким Чен Ын заявил о готовности провести ядерное разоружение в отдельных районах территории КНДР, но не во всех, где хотели бы США. Из-за этого американской стороне пришлось отказаться от предложения.

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Трамп заявил, что стороны продолжат переговоры и признал, что в их позициях есть «определённое различие». США хорошо знают Северную Корею и хотели бы провести денуклеаризацию в других районах, не только тех, на которые соглашался Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 и 28 февраля в столице Вьетнама проходили переговоры лидеров США и КНДР, однако к итоговому соглашению стороны не пришли. Тем не менее, Трамп рассказал, что Ким Чен Ын пообещал не проводить новых ядерных испытаний, и что его слово достойно доверия.