Киев, 28 февраля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз заявил, что «задача энергетической независимости», то есть отказ от закупок импортного газа, его правительству «по силам».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По словам украинского премьера, этого можно добиться полным изменением системы Госгеонедр, которая выдает лицензии на добычу газа. Вместе с тем Гройсман признал, что т. н. «план 20/20» (обеспечить к 2020 году добычу собственно газа на уровне 20 млрд кубометров) провален — «хотя мы создали все финансовые возможности и условия».

«Но у нас есть возможности до 2023−2025 годов значительно увеличить добычу газа. Это возможно через полное изменение системы Госгеонедр — той структуры, которая до 2014 года раздавала месторождения только «своим». Сейчас правительство ввело новую публичную систему конкурсов и аукционов. Мы должны отказаться от закупки газа за рубежом. Это даст возможность обеспечить себя газом и снизить цену на газ. Мы ищем инвесторов по всему миру», — подчеркнул Гройсман на заседании правительства.

В свою очередь, внефракционный народный депутат и лидер партии «Основа» Сергей Тарута в эфире одного из телеканалов заявил, что украинской газодобыче необходимы инвестиции в объеме до $10 млрд и 5−8 лет на то, чтобы страна начала не только себя полностью обеспечивать газом, но и продавать его в Европу.

«Поставлять на экспорт 20−25 млрд кубометров газа — это абсолютно реально. Ведь наша страна имеет большие запасы природного, метанового и сланцевого газа», — отметил Тарута.

Вместе с тем депутат сделал сенсационное заявление о том, что в России сейчас есть много независимых поставщиков газа, которые «просятся» зайти в газотранспортную систему Украины с объемами до 60 млрд кубометров.

«Украине необходимо вместе с европейцами договориться о транзите азиатского — туркменского, узбекского — газа через российскую территорию… Добившись этого, Украина перестанет зависеть от решений Газпрома и будет обеспечена необходимыми объемами газа для транзита по своей ГТС», — отметил политик.

Первый заместитель главы правления «Укргаздобычи» Александр Романюк заявил, что без получения дополнительных лицензий на новые участки госкомпания сможет достичь стабилизированной добычи газа на уровне максимум 17,2 млрд кубометров. По словам чиновника, «это абсолютный потолок, даже немного агрессивный». Также Романюк заявил, что для наращивания добычи до 20 млрд кубометров необходимо получить дополнительно подтвержденные запасы в объеме 100 млрд кубометров.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, госкомпания «Укргаздобыча» в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6%, до 15,5 млрд кубометров. Всего украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году увеличили добычу газа на 0,4% (относительно 2017 года), до 20,9 млрд кубометров. В январе 2019 года добыча увеличилась по сравнению с январем 2018 года на 2,4% — до 1,817 млрд кубометров.