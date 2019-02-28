Вильнюс, 28 февраля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который входит в тройку фаворитов президентских выборов в Литве, на встрече с избирателями в Кедайняй заявил, что у него есть предложение властям Белоруссии по поводу Белорусской АЭС. Слова Сквернялиса сегодня, 28 февраля, цитирует портал 15min.lt.

Renessaince Белорусская АЭС

«10% нашего государственного бюджета связано с портом Клайпеды. Грузы — по железной дороге, порт, идут из той страны. Достаточно прагматические отношения», — сказал премьер, до этого рассуждая, что сама по себе Белоруссия является «несвободной и зависит от России».

«Но есть Островецкая АЭС, строительство которой закончено и которую надо было останавливать, когда можно было останавливать. (…) Что мы сейчас можем сделать? Есть «план-хулиган». Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, которое говорит: «Закрывайте», — сказал премьер на встрече с избирателями. Что именно подразумевается в «плане-хулигане», он не детализировал.

В Сейме Литвы уже выразили обеспокоенность из-за слов премьера. Так, глава комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис заявил, что с ним, как с главой профильного комитета, правительство никаких планов не обсуждало. Кроме того, по его словам, принят закон, который запрещает покупку электроэнергии с БелАЭС, и его никто не отменял. Лидер литовских либералов в парламенте Эугениюс Гентвилас и вовсе увидел в словах премьера прямую угрозу пересмотра отношений Литвы к БелАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок. При этом миссия Еврокомиссии ENSREG в 2018 году как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения. В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».

Однако 7 февраля власти Литвы объявили об «исторической победе» Литвы над БелАЭС — решением женевского Совещания сторон Конвенции Эспоо объявлено, что белорусская сторона не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС, а Белоруссия в целом, стараниями Литвы, названа страной — нарушителем конвенции.