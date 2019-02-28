Калуга, 28 февраля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении младшего лейтенанта полиции участкового уполномоченного, который подозревается в превышение должностных полномочий. Об это 28 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Павел Мельников.

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По версии следствия, участковый превысил свои полномочия по применению физической силы. Вечером 31 декабря 2018 года сотрудник полиции травмировал калужанина, доставленного в отдел за совершение мелкого хулиганства, причинив тяжкий вред его здоровью. Пострадавший находился в камере административно задержанных отдела полиции, пока дежурный не вызвал бригаду скорой помощи. Задержанный был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

«Участковый сообщил, что принял решение о применении физической силы в связи с тем, что задержанный, по его мнению, оказывал сопротивление. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, установленные в отделе полиции, провели необходимые следственные действия, по постановлению следователя проведена судебно-медицинская экспертиза. Полученные доказательства версию подозреваемого не подтвердили», — сказал Павел Мельников.

Полицейскому, превысившему должностные полномочия, грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД, в случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.