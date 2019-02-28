Москва, 28 февраля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Twitter запустили тред, в котором пользователи признаются в своих постыдных поступках. Некоторые юзеры вспомнили детские проделки, другие — неловкие моменты из взрослой жизни, которые вызывают смех.

rutwitter.com Твитер

Автор дискуссии с ником «Генси» признался, что в возрасте 13−14 лет был панком и облизал подошву своего ботинка за 10 рублей. Эта история подтолкнула других пользователей тоже вспомнить неловкие моменты из детства. Оказалось, что многие из них связаны со стационарными телефонами. Юзер с ником KillU ‏рассказал, что однажды позвонил родственникам, однако включился автоответчик, и мальчик по непонятной причине наговорил в сообщение массу нецензурных слов, за что позже был наказан.

«Однажды в 9 лет я позвонил другану, но ошибся номером и попал на автоответчик к какому-то мужику. После этого я месяц звонил ему, имитировал женский голос и просил вернуть бабки, прийти на свидание, простить мои истерики», — вспоминает slesar-futurist.

Некоторым юзерам пришлось испытать неловкие моменты на самом неподходящем для этого событии — похоронах.

«Засмеялась на похоронах из-за тупой шутки работников ритуальных услуг, которые проходили мимо. Причём все обернулись на меня. У всех траур, а я как бы вот», — пишет Соня.

«Я тоже совсем недавно ржала на похоронах, потому что человек, произносящий речь, вместо имени покойной сказал имя жены, которая его постоянно одёргивала. Все попытались сдержаться, кряхтя в кулачок, но от этого становилось ещё смешнее. Очень стыдно, но это было скорее нервное», — рассказала Inessa.

За некоторые события, произошедшие несколько лет назад, пользователи до сих пор испытывают чувство вины.

«Был мужчина-учитель в классе 6-м, мягкий человек. Однажды послал его при всех за замечание, причём «уважительно»: «Да пошли вы», — пишет Brain.

«Где-то в началке один мальчик подарил мне на ДР коробку конфет, а мне так стыдно было нести их домой. И ничего умнее не придумав, я взяла и положила эту коробку на обочину дороги. Каждый раз, когда вспоминаю, стыдно и больно за такую расточительность», — призналась «бевебебебе».

Ранее пользовательницы англоязычного сегмента Twitter запустили тред, в котором поделились «худшим опытом работы в индустрии, где доминируют мужчины». Женщины рассказали об ущемлениях, домогательствах и других ситуациях, с которыми они сталкивались на работе.