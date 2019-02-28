Севастополь, 28 февраля, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Власти Севастополя будут искать инвестора, который обеспечит хороший объём переработки мусора, чтобы карты полигонов не заполнялись так быстро, как сегодня. Об этом 28 февраля в Первомайской балке заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Предположительно со стороны инвестора потребуется 1,6 млрд рублей, заключение концессионного договора сроком на 25 лет. Третья очередь полигона, которая сейчас используется для утилизации отходов, скоро заполнится. Будем думать о выделении нового участка, чтобы полигон мог существовать, чтобы были установлены мусороперерабатывающие мощности», — уточнил губернатор.

Он также сообщил, что сейчас готовится проект по рекультивации первой и второй очередей полигона, которые уже не используются.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон «Первомайская балка» занимает 16 га и эксплуатируется с 2001 года. Ранее вице-губернатор Владимир Базаров сообщил, что местные власти готовят инвестиционное предложение для строительства в городе мусороперерабатывающего завода, стоимость которого составит около миллиарда рублей.

«Учёные уже выполнили технико-экономическое обоснование способов сортировки и переработки ТБО применительно к Севастополю. Потому что идея сжигать в городе мусор не прижилась. Главное решение — это максимальная сортировка и трамбовка, и хранение в запакованном виде до лучших времён. Вот такой способ предложили нам учёные», — уточнил чиновник.