Ярославль, 28 февраля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. 27 февраля 2019 года Верховный суд России отклонил апелляцию, поданную администрацией Переславля-Залесского на решение Ярославского областного суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плещеево озеро

Осенью 2018 года Ярославский областной суд постановил отменить действие правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения. Эти правила позволяли застраивать берега Плещеева озера у Никитского монастыря.

Общественники неоднократно указывали администрации на нарушения и призывали администрацию внести изменения в правила. Однако районные власти отказывались сделать это. Тогда общественники обратились в суд с требованием отменить действие правил в части градостроительных регламентов, регулирующих застройку земель на северо-восточном берегу Плещеева озера у Никитского монастыря. Их поддержало и Министерство природных ресурсов, так как спорные земли находятся в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро».

4 октября 2018 года Ярославский областной суд вынес решение в пользу истцов — простых граждан России и Министерства природных ресурсов. Однако администрация городского округа Переславля-Залесского как правопреемник администрации Переславского района подала апелляцию в Верховный суд.

Представители администрации Переславля пытались доказать суду, что проект зон охраны лугопарков у Никитского монастыря, принятый в 1978 году, устарел, на этих землях за прошедшие 40 лет сложилась застройка, а установить точные границы лугопарков не представляется возможным. В свою очередь представитель Минприроды попросил суд отклонить апелляцию. Также с просьбой оставить в силе решение Ярославского областного суда выступил и представитель Генпрокуратуры.

27 февраля 2019 года на заседании апелляционной коллегии Верховного суда в резонансном деле была поставлена точка.

«Сегодняшнее решение Верховного суда означает, что любое строительство на землях у Никитского монастыря без учета требований сохранения зон композиционного влияния на памятники и объекты культурного наследия невозможно. Администрация не вправе выдавать разрешения на строительство на этих землях. Также администрация обязана будет направлять возражения на уведомления собственников о планируемом строительстве», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM один из истцов, адвокат Антон Емелин.

В 2019 году администрация Переславля-Залесского планирует разработать новый Генеральный план городского округа, на основе которого будут созданы новые Правила землепользования и застройки. В этих документах должно быть учтены подтвержденные в Верховном суде ограничения, регулирующие хозяйственную деятельность на землях у Плещеева озера.