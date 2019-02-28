Ханой, 28 февраля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил американскую сторону, что новых ядерных испытаний в Северной Корее не будет. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 28 февраля по итогам двустороннего саммита в Ханое.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Трамп рассказал, что вечером 27 февраля глава КНДР дал ему обещание более не тестировать ядерные ракеты ни при каких условиях. Американский лидер добавил, что верит Ким Чен Ыну «на слово».

Он добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать контакты с Пхеньяном. Вести переговоры с северокорейской стороной будет госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 и 28 февраля в столице Вьетнама проходил второй в истории саммит глав США и КНДР. Северная Корея желала освобождения от санкций, но США отказали ей, сообщил по завершении переговоров Дональд Трамп.

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