Владивосток, 28 февраля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Организаторам так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, где содержатся больше сотни косаток и белух, грозит административная ответственность. Новые дела о нарушении правил рыбоводства против них возбудила Федеральная служба безопасности РФ, сообщили 28 февраля в центре общественных связей ведомства.

(сс) skeeze Косатки

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В списке компаний, которые осуществляли добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края, фигурируют ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий». По ч.2 ст.8.17 КоАП РФ («Нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство») им грозит крупный штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально в бухте Средняя близ Находки находились 90 белух и 11 косаток, незаконно выловленных добытчиками летом 2018 года и планировавшихся для продажи в Китай. Позднее стало известно об исчезновении трёх белух и одной касатки. Тревогу забили экологи и общественники. После скандала и проведённой проверки управление СКР Приморского края в ноябре 2018 года возбудило уголовное дело о незаконном вылове водных биоресурсов.

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В «китовой тюрьме» под Находкой осталось десять косаток

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил уже в ближайшее время решить дальнейшую судьбу косаток и белух, содержащихся в так называемой «китовой тюрьме». Такое поручение по результатам проведённой генпрокуратурой проверки глава государства дал Минприроды России, Минсельхозу России и заинтересованным научными и общественными организациями. Срок для исполнения был установлен до 1 марта.