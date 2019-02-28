Ханой, 28 февраля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. «Фейковыми» назвал слушания в Конгрессе с участием своего бывшего адвоката президента США Дональд Трамп, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита с Ким Чен Ыном.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я старался смотреть так много, как мог, хотя не мог смотреть слишком много, так как бы немного занят. Но думаю, что проводить фейковые слушания, такие, как эти, и проводить их в разгар этого действительно важного саммита, это действительно ужасно. Они не могли сделать это двумя днями позже или на следующей неделе? А ведь было бы лучше, у них было бы больше времени. Но проводить их во время этого саммита — это нечто невероятное. Он много врал, но было действительно интересно, потому что об одном не стал врать — он сказал, что не было сговора с российскими ястребами. Так что я спрашиваю, почему он не соврал об этом так же, как об остальном? Я даже впечатлился, что он не сказал — «Ну, думаю, там был сговор».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших в Конгрессе слушаниях бывший адвокат Трампа рассказал массу подробностей о том, как президент ведет свои дела. Коэн назвал бывшего босса расистом и жуликом, рассказал, что лгал по его просьбеМеланье Трамп относительно порноактрисы Сторми Дэниелс и угрожал другим людям от имени Трампа около полутысячи раз.