Трамп ответил Коэну: «фейковые слушания»
Ханой, 28 февраля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. «Фейковыми» назвал слушания в Конгрессе с участием своего бывшего адвоката президента США Дональд Трамп, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита с Ким Чен Ыном.
«Я старался смотреть так много, как мог, хотя не мог смотреть слишком много, так как бы немного занят. Но думаю, что проводить фейковые слушания, такие, как эти, и проводить их в разгар этого действительно важного саммита, это действительно ужасно. Они не могли сделать это двумя днями позже или на следующей неделе? А ведь было бы лучше, у них было бы больше времени. Но проводить их во время этого саммита — это нечто невероятное. Он много врал, но было действительно интересно, потому что об одном не стал врать — он сказал, что не было сговора с российскими ястребами. Так что я спрашиваю, почему он не соврал об этом так же, как об остальном? Я даже впечатлился, что он не сказал — «Ну, думаю, там был сговор».
Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших в Конгрессе слушаниях бывший адвокат Трампа рассказал массу подробностей о том, как президент ведет свои дела. Коэн назвал бывшего босса расистом и жуликом, рассказал, что лгал по его просьбеМеланье Трамп относительно порноактрисы Сторми Дэниелс и угрожал другим людям от имени Трампа около полутысячи раз.