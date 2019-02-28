Киев, 28 февраля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Вечером в среду, 27 февраля, в социальных сетях стал стремительно набирать популярность короткий видеоролик, в котором президент Украины Петр Порошенко, посреди встречи с собственными избирателями и «церемонии рукопожатия» в Запорожье, внезапно стягивает шапку с головы одной из «избирательниц».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть!

Если смотреть ролик без звука, то поведение Порошенко кажется необъяснимым и напоминает о его собственном высказывании двухдневной давности («я алкоголь не пью и вам не советую»).

Если же включить звук и послушать, то все становится немного понятнее: девушка спрашивает Порошенко об Анатолии Шарии. В последнее время президент Украины слышит эти вопросы на каждой встрече. Он пытается от этих вопросов защищаться. У людей, которые их задают, потом ломают телефоны, а к ним домой приезжают правоохранительные гости. Но не помогает.

Ролики смотрят сотни тысяч людей, и сделать с этим ничего нельзя. Нельзя ввести санкции против YouTube или прислать блогерам налоговую проверку. Мир новых технологий приготовил привыкшим работать по старинке неприятный сюрприз. Не помогает иногда даже уничтожение телефона.

Раздражение Порошенко понятно. Он чувствует себя окруженным, и не только неприятными повторяющимися вопросами. Чем ближе к выборам, тем больше людей с самых разных сторон дают ему понять, что его время ушло. Это люди самого широкого диапазона, от шахтеров до министра внутренних дел. Ему предлагают уйти, пока — по-хорошему.

Но Порошенко не хочет никуда уходить. В президентском кресле очень приятно, тем более если ты бизнесмен. Сам себе выделил бюджетный кредит, сам у себя произвел закупки по завышенным ценам, сам себя освободил от ответственности. И променять все это на жалкий домик в Испании и вечный страх экстрадиции?

Пятый президент Украины придумывает технологии «сеточной» скупки голосов, но чувствует, что и это может не помочь. Любое действие его команды, от отбора на «Евровидение» до очередного «курс на НАТО» закона, вызывает лишь раздраженное презрение. Презирающих может оказаться больше, чем готовых продать голос за гречку.

Порошенко не может не понимать, что с каждым днем он все больше напоминает Януковича, и не только внешне. Он окружен, он не может понять, когда это произошло, и он не может уже ничего изменить.

Четвертому президенту Украины во времена его темной молодости предъявляли несколько обвинений. Некоторые из них были серьезными, другие скорее комичными. Одно из комичных было связано как раз со сдергиванием с людей шапок. То, что сделал в Запорожье Петр Порошенко, — это, как говорится, по Фрейду.