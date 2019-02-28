Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Конфликт с участием сотрудников донской Госавтоинспекции и министра строительства и архитектуры Республики Крым Михаила Храмова стал поводом для доследственной проверки. В следственном управлении СКР по Ростовской области уточнили, что инцидент на трассе М-4 «Дон» произошёл утром 24 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Уточняется, что сотрудники ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области, дежурившие в Центре управления нарядами «Аксайский мост», остановили ВМW Х5. Инспекторов смутили нарушения правил тонировки иномарки. В связи с этим «были проведены мероприятия, направленные на сбор в отношении водителя транспортного средства административного материала».

По имеющейся информации, в ходе сбора административного материала между пассажиром ВМW Х5 и инспектором ДПС произошел конфликт. Выяснять обстоятельства инцидента доверено следственному отделу по Пролетарскому району Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ростовские интернет-издания со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщили о конфликте, участниками которого стали инспекторы ДПС и крымский министр Храмов. Инцидент, по неофициальным данным, произошёл 25 февраля под Ростовом-на-Дону.

Поводом для конфликта якобы послужил отказ водителя иномарки сдать тест на наркотики.