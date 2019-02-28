Москва, 28 февраля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Пока РФ сохраняет профицитный бюджет, ей не страшны никакие санкции в отношении российского государственного долга, полагает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Конгресс США обнародовал новый законопроект о санкциях в отношении РФ, которые коснутся в числе прочего и операций с госдолгом РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Это пример того, когда санкции звучат грозно, но большой реальной опасности не представляют, — сказал Хестанов. — Дело в том, что ключевой фактор, снижающий все риски такого типа, связан с тем, что у России с апреля прошлого года профицитный бюджет. Наращивание государственного долга — это мера, которая обычно применяется для финансирования дефицита бюджета. Иными словами, когда у страны дефицитный бюджет, то приходится волей-неволей занимать какие-то средства, чтобы этот дефицит компенсировать».

Однако в Российской Федерации, как отметил Хестанов, ситуация иная — бюджет профицитный, и поэтому, хотя после введения санкций рубль, скорее всего, и ослабнет по отношению к доллару, существенного влияния на экономику РФ это не окажет.

«И опять-таки, с учётом американских политических реалий, особенно с учётом противостояния партий, президента и парламента, можно предположить, что цель этих мер — продемонстрировать, что в отношении РФ просто что-то делается, — сказал экономист. — Но вместе с тем какие-то по-настоящему серьёзные санкции возможны не раньше, чем появится замена российской нефти и российскому газу. Более того, у нас не так давно произошло уникальное событие — наши международные резервы превысили не только госдолг, а вообще весь внешний долг страны, в том числе и долги коммерческих компаний. В этих условиях, если резервы больше обязательств, эффективность многих ограничительных мер резко снижается».

Также Хестанов уточнил, что ограничения на заимствования довольно неприятны тогда, когда экономика бурно растёт.

«При бурных темпах роста страна активно заимствует капитал извне, — подытожил он. — У нас же темпы роста достаточно невелики, и поэтому собственных финансовых ресурсов хватает».

Напомним, как сообщила ранее LIGAnews.net, Конгресс США обнародовал законодательный проект о новых санкциях в отношении России, согласно которому предполагается введение дополнительных ограничений, перекрывающих приток в Россию валютного финансирования. В числе прочего указывается, что ЦБ РФ будет запрещено привлечение иностранной валюты на внешних рынках через операции своп.