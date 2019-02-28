Москва, 28 февраля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Минтруд России опроверг сообщения СМИ о планирующихся весной массовых увольнениях, адвокат Виктория Данильченко полагает, что трудящимся всё же стоит напомнить некоторые пункты Трудового кодекса России, которые помогут не попасть под сокращение. Комментируя тему корреспонденту ИА REGNUM, она пояснила:

geralt Увольнение

«Согласно Трудовому кодексу РФ, увольнять в связи с сокращением штата нельзя работников, которые временно нетрудоспособны, а также тех, которым гарантировано сохранение рабочего места на период их отсутствия (женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, и так далее), беременных женщин (исключением является случай, когда предприятие ликвидируется), женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, матерей‑ и отцов-одиночек, воспитывающих ребёнка младше 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет, и так далее.

В отношении остальных работников проводится сравнительный анализ их профессионализма.

В случае равных уровней квалификации и производительности труда двух сотрудников, занимающих одинаковую должность, учитывается их семейное положение. Преимуществом перед сокращением будут пользоваться лица, имеющие на иждивении двух и более человек, единственные «кормильцы» в семье, работники, получившие травмы и заболевания в связи с деятельностью на данном предприятии.

Также преимуществом при сокращении могут воспользоваться супруги военных, инвалиды боевых действий, военнослужащие, уволенные в запас, и другие.

Если вас все-таки незаконно сокращают, то нужно обращаться в Федеральную инспекцию труда, прокуратуру, а при необходимости обратиться с исковым заявлением в суд. Главное — не пропустить сроки, когда можно подать заявление».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ известили о том, что Министерство труда РФ, проанализировав данные службы занятости о заявленных в ведомство работодателями увольнениях сотрудников, пришло к выводу о вероятном сокращении свыше 115 тысяч граждан России.

Приводились также данные о том, что сильнее всего волна сокращений может ударить по трудящимся в Москве и Санкт-Петербурге. Также в зоне риска назывались Свердловская область, Пермский край и Кемеровская область.Однако впоследствии Минтруд России назвал сообщения СМИ о планирующихся весной массовых сокращениях не соответствующими действительности.