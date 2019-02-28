Киев, 28 февраля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, Верховная рада Украины рассмотрит во втором чтении скандальный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

ИА REGNUM напоминает, что в первом чтении т.н. «закон о тотальной украинизации» был принят в октябре 2018 года. Вместе с тем известно, что депутаты подали несколько тысяч правок к документу перед вторым чтением, так что нынешний этап рассмотрения законопроекта может занять несколько рабочих дней.

Накануне глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий призвал депутатов поддержать законопроект, заявив, что это «самый важный закон за последнее время и наш политический долг в этом созыве».

«85% украинцев считают украинский язык родным, государственным. Закон, который мы хотим принять, защитит права всех украинцев, проживающих в Украине… И предлагаемый законопроект никоим образом не лишает национальные меньшинства или коренные народы права использовать свои языки — он их защищает. Правда, эта защита будет прописана в дополнительном законе, который Кабинет министров внесет за следующие шесть месяцев», — заявил, в частности, Княжицкий.

Также депутат подчеркнул, что на сегодняшний день на Украине в принципе нет закона, который бы регулировал употребление украинского языка как государственного.

ИА REGNUM отмечает, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый «языковой закон» действительно нужен, хотя он лично якобы не был сторонником того, чтобы его рассмотрение происходило в канун избирательной кампании.

«Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на этой теме… Стратегический для Украины закон должен быть точно лишен любой конъюнктуры. Закон об украинском языке должен быть на века, на столетия. На поколения украинцев», — подчеркнул президент.

Впрочем, ряд политиков и экспертов отмечают, что рассмотрение закона о языках во втором чтении именно сейчас нужно киевской власти, чтобы отвлечь внимание общества от других актуальных проблем.

«Языковой вопрос — это традиционно «универсальная таблетка» от всех проблем. Тема вызывает грандиозные ссоры по всей стране. В общих криках должна утихнуть тема воровства на армии и представить Порошенко главным патриотом Украины», — заявил прессе народный депутат Сергей Лещенко.