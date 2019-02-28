Магадан, 28 февраля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. С губернатором Магаданской области Сергеем Носовым может сыграть злую шутку отсутствие его реакции на недовольство колымчан мэром Магадана Юрием Гришаном. Такое мнение, оценивая политическую ситуацию в регионе по итогам нескольких месяцев управления Носова, высказала политолог, политтехнолог, председатель общероссийской общественной организации «Народоправие», директор Агентства политических технологий и бизнес-коммуникаций Ольга Бархатова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михай Мункачи. Стачка. 1895

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«Население Магадана ожидает смены мэра, которому открыто выражает недоверие, — пояснила эксперт. — Отсутствие реакции губернаторского корпуса на недовольство колымчан Юрием Гришаном может сыграть злую шутку. Увольнение одного из городских чиновников-коррупционеров породило у населения надежды на предстоящую в будущем серьёзную очистку и зачистку в муниципалитетах, однако правительство медлит с отставками, что вызывает у колымчан недоумение и порождает недоверие лично губернатору, несмотря на то, что с момента назначения Сергею Носову удалось не только завоевать кредит доверия как местных элит, сохраняя равноудаленное положение относительно элитных групп, так и населения в целом, и удерживать его на высоком уровне».

При этом Ольга Бархатова поставила Носову в плюс то, что он продолжает демонстрировать открытость и оперативно реагирует на обращения и предложения граждан.

«Сергей Носов — опытный управленец. Он разбирается во многих основополагающих для главы региона вещах: как работать с бюджетом, как работать с экономикой региона и каким образом управлять теми или иными процессами. В установленные сроки был принят областной бюджет, который качественно проработан и финансово усилен», — также отметила политолог.

По её мнению, глава Колымы продолжает демонстрировать курс на стабильность и создание благоприятного делового и инвестиционного климата в регионе, активизирует работу по привлечению иностранных инвестиций, развивает механизмы государственно-частного партнёрства.

«В новом году основными вызовами для губернатора Магаданской области являются вопросы экономического плана и необходимость концентрации усилий на поиске внутренних резервов. Это и необходимость развития действующих производств, и поддержка предпринимательства, и создание новых кластеров. Кроме того, особого внимания требуют сферы, которые будут развиваться вне зависимости от государственных вливаний в экономику: промышленность, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Основная задача Сергея Носова и его команды — создать в этих четырех направлениях максимальные условия не только приглашенным бизнесменам из других регионов, но и сильным местным игрокам», — также отметила Ольга Бархатова.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магадана уже неоднократно требовали отставки главы города, в столице региона проходили митинги с требованием отстранить его от должности в связи с тем, что он не избран, а назначен по конкурсу.