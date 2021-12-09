Санкт-Петербург, 28 февраля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Бывший инженер судостроительного АО «Адмиралтейские верфи» задержан в Санкт-Петербурге по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение. Об этом 27 февраля сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

По данным источника, эта история связана с делом заместителя главного инженера — начальника инженерного центра АО «Адмиралтейские верфи» Глеба Емельченкова, находящегося под домашним арестом с января 2019 года по обвинению в крупном мошенничестве. Арест инженера санкционирован по 14 марта 2019 года, ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, Емельченков совместно с иными лицами вступил в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств в рамках исполнения оборонного заказа на изготовление о поставку подводной лодки проекта 677. При этом было похищено 33,8 млн рублей средств Минобороны России, считает следствие.

Кроме того, Емельченков является обвиняемым еще по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере при разработке трехмерной модели корпуса подводной лодки. Там предполагаемая сумма похищенного составляет 100 млн рублей. По нему инженер находился под стражей до 15 января 2019 года.

С этим делом также связана загадочная история гибели в камере СИЗО генерального директора АО «Новит Про» Валерия Пшеничного, которого следствие считало сообщником Емельченкова в похищении средств Минобороны.

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