Калуга, 28 февраля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В консолидированный бюджет Калужской области в 2018 году поступили доходы на сумму 85 млрд 260 млн рублей, что на 16 млрд 325 млн рублей (24%) больше по сравнению с 2017 годом, сообщает 28 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам итогового отчёта регионального министерства финансов.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Министр финансов Калужской области Валентина Авдеева

По словам главы ведомства Валентины Авдеевой, за 2018 год задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех уровней снижена более чем на 1,5 млрд рублей. Погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 360 млн рублей.

«Расходы консолидированного бюджета области за 2018 год исполнены в сумме 73 млрд 734 млн рублей, с ростом к 2017 году на 9%. Бюджет области сохраняет социальную направленность — расходы на социальную сферу в отчетном году исполнены в объеме 41 млрд 879 млн рублей, или 57% от общего объема расходов. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 61 млрд 940 млн рублей, что на 6 млрд 416 млн рублей больше исполнения 2017 года, темп роста составил 112%», — сказала Валентина Авдеева.

Калужский министр отметила, что в области межбюджетных отношений была продолжена практика создания у органов местного самоуправления стимулов к повышению налогового потенциала и уровня финансовой самостоятельности. В 2018 году 77% от общего объема дотации, предусмотренной на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов, заменено дополнительными нормативами от НДФЛ.

У 14 муниципальных районов области значение дополнительного норматива достигло максимального — 80%. В целях прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных задач местного уровня на территории области, начиная с 2017 года, реализуется программа поддержки местных инициатив. По итогам конкурсного отбора субсидию в сумме 30,1 млн рублей получили 44 поселения в 15 муниципальных районах.

Задачей министерства финансов Калужской области на 2019 год является обеспечение темпов роста налоговых и неналоговых доходов не ниже уровня инфляции, чтобы войти в льготную часть программы по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Данная программа рассчитана на 12 лет.