Токио, 28 февраля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, после завершения саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который прошёл в Ханое, премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел экстренные консультации с руководством МИД. Об этом сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

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Дипломатическому ведомству было дано указание собрать всю возможную информацию по результатам саммита, в максимально быстрые сроки проанализировать её и обсудить возможные ответные меры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь МИД Японии после получасовой беседы с Синдзо Абэ. Других подробностей представитель внешнеполитического ведомства раскрывать не стал.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом заявил, что в ходе двухдневного саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который состоялся в Ханое, стороны не смогли достичь соглашения. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, диалог между сторонами будет продолжен. При этом состоявшуюся встречу она назвала «очень хорошей и конструктивной».