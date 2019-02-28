Индиан-Уэллс, США, 28 февраля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро не сможет защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

(сс) si.robi Хуан Мартин дель Потро

По словам Дель Потро, он не сможет принять участия в турнире из-за травмы.

«После консультации с врачами мы решили, что необходимо продолжить восстановление после травмы колена», — написал Дель Потро.

Напомним, в октябре 2018 года у теннисиста была диагностирована трещина в коленной чашечке. По этому он был вынужден пропустить остаток сезона и Australian open — 2019.

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