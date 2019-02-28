Иркутск, 28 февраля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало результаты токсикологического мониторинга, проведённого в регионе в 2018 году. Они свидетельствуют о том, что в сравнении с 2017 годом, количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 19,5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Рябушкин. Кабак. 1891

Всего в 2018 году в Приангарье было зарегистрировано 4286 случаев острых отравлений химической этиологии (на 8,9% ниже аналогичного периода 2017 года). Большинство из них (2716 случаев или 63,4%) были случайными. Преднамеренное (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания) составило 810 случаев (18,9%), за 2017 год — 1010 случаев.

Вместе с тем, в 655 случаях (60%) причиной отравления послужило принятие высоких доз этилового спирта. Причём, в 136 случаях опьянение оказалось смертельным. Доля отравлений «неуточненным спиртом» составила 416 случаев (37,5%) из которых три закончились смертью. Тех, кто погиб, употребив метиловый спирт, оказалось 12 человек (1,3%). После такого отравления спасти удалось лишь двоих человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом пострадали 123 человека, 76 из них погибли. Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») было завершено лишь в феврале 2018 года.

Обвиняемыми стали порядка 20 человек. По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года они приобрели около 160 литров метилового спирта, после чего они кустарным способом изготовили спиртосодержащее средство и под видом «Боярышника» продавали жителям области.