Сеул, 28 февраля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Южнокорейский филиал американской компании Starbucks Corporation выпустит к 100-летию Первомартовского движения термосы и кружки с изображением гибискуса, сообщает YTN.

27 февраля представители Starbucks Coffee Korea Co. сообщили, что с 1 марта во всех кофейнях страны будут продаваться лимитированные товары с изображением гибискуса — символом Южной Кореи. Известно, что с символикой гибискуса на полках кофеен появятся: стальной термос (355 мл), кружка в форме цветка гибискуса (355 мл) и бонусная карта.

Кроме того, все деньги вырученные с продажи памятных сувениров будут переданы в Фонд поддержки культурного наследия.

Движение 1 марта или Движение Самиль — одно из самых ранних национальных корейских движений во время японского господства. Название ему было дано после инцидента, происшедшего 1 марта 1919 года.