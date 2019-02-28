Ярославль, 28 февраля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. «Меню для богатых» в начальной школе Ярославля не будет. Об этом заявили в мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Школьная столовая

Как ранее рассказывало ИА REGNUM, в феврале родителям учеников начальной школы предложили «меню свободного выбора», в состав которого были включены элементы фастфуда и сладости. Это произошло после отказа региональных властей субсидировать 50% стоимости завтраков для начальной школы. Поставщик питания опасался, что за полную стоимость родители не будут покупать завтраки, так как многим детям они не нравятся.

«Альтернативное меню» вызвало реакцию в СМИ и социальных сетях. Одних родителей обеспокоил состав блюд, других — тот факт, что льготники будут есть одну еду, а те, кто платит за завтрак сам, — другую. В итоге от этой идеи решено было отказаться. С 1 марта дети продолжат питаться по единому меню, согласованному с Роспотребнадзором.

«Единое меню, которое введено в ярославских школах, является на сегодняшний день единственно возможным вариантом организованного питания. Оно полноценное, рациональное и сбалансированное, так как в нём предусмотрено большое разнообразие продуктов, — сказала начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Марина Королёва.

Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили и в школах города. Организованное питание будет одинаковым для всех — и для «богатых», и для «бедных».

Напомним, что с 1 марта 50-процентную льготу при оплате завтрака в начальной школе получат только малоимущие семьи. Бесплатно питаться продолжат многодетные и ряд других льготных категорий.