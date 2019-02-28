Казань, 28 февраля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий обанкроченного весной 2017 года «Татфондбанка» выставил на продажу право требования долгов с 1,4 тыс. жителей 14 российских регионов. Общая сумма долга, которая подлежит взысканию с бывших клиентов ТФБ, превышает 1,39 млрд рублей. Торги пройдут 16 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, то, что у республиканского банка, где доля региона составляла свыше 40%, имеются проблемы, стало очевидно в ноябре 2016 года, в декабре была назначена временная администрация, но предпринимаемые меры спасти банк не помогли. ТФБ в марте 2017 года был лишён лицензии, а в апреле его признали банкротом.

Одновременно с отзывом лицензии начались проверки фактов, предшествующих банкротству. Их результатом в том числе стало возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя правления ТФБ, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина, который также объявлен банкротом как физлицо и находится под домашним арестом, проведя почти 11 месяцев до этого в СИЗО. Сумма ущерба по части дел Мусина уже превысила 50 млрд рублей. Долги ТФБ перед свыше 18 тыс. кредиторов превышают 167 млрд рублей. В рамках формирования конкурсной массы госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (конкурсный управляющий ТФБ) продолжает работу по взысканию долгов, но часть задолженности будет продана с торгов в форме переуступки права требования.

Лотом апрельских торгов выступают права требования к 1455 физическим лицам, которые проживают в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Новосибирской, Свердловской областях, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и Югре. Общая сумма их задолженности перед банком составляет 1 394 736 197,87 рубля. Такова же начальная цена продажи лота.

Если 16 апреля единый лот не будет продан, то повторные торги состоятся 18 июня 2019 года, а цена снизится на 10%. Приём заявок начнётся 6 марта 2019 года.