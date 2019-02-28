Москва, 28 февраля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Некоторые консалтинговые компании в России регулярно подбрасывают СМИ провокационные исследования о ценах на продукты питания, чтобы получить большое упоминание в прессе, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели

Конечно, по его мнению, определенные группы продуктов питания в стране подорожают в силу инфляции и роста тарифов на электроэнергию, но когда читаешь, что цены на энергоносители в 2018 году повысились на 30%, то хочется спросить таких горе-аналитиков: они в России живут?

«Рост тарифов на электроэнергию в 2018 году составил менее 5%. На мой взгляд, рост цен на молоко, гречку и хлеб в 2019 году нарастающим итогом на декабрь составит в среднем по стране не более 4—6%. Это нормальный показатель», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля СМИ писали, что, по прогнозам специалистов компании «Финэкспертиза», в 2019 году в России могут вырасти цены на ряд продуктов питания.

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