Москва, 28 февраля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Проверка ФАС платежных систем Visa и MasterCard вполне объяснима, и тому есть причина, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карты Visa и MasterCard

Он отметил, что тему высокого эквайринга (приёма к оплате платёжных карт) поднял президент России Владимир Путин несколько недель назад, поэтому вполне ожидаемая попытка торговых ассоциаций АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) снизить ставку обслуживания Visa и MasterCard путем подачи жалобы в ФАС.

«Однако, положительной перспективы у этой жалобы нет, потому что дело не в доминировании на рынке, а в том, что рынок узкий и необходимо доказывать сговор, и тогда под расследование должна попасть и платежная система «Мир», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возбудить дело в отношении платежных систем Visa и MasterCard потребовали три торговые ассоциации от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

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