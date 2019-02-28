Бедность бедности рознь: глава Тувы разделил малообеспеченных на категории
Кызыл, 28 февраля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Прежде чем выработать программу преодоления бедности, обозначенную в послании российского президента Федеральному собранию, власти Тувы решили провести анализ уровня доходов и расходов каждой семьи в разрезе населенных пунктов, а на его основе сформировать реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Причём во всей этой работе, как следует из официального сообщения республиканского правительства, будет применён «индивидуальный подход», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Судя по словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, речь идёт о разделении людей, которых можно отнести к категории бедных, на несколько категорий.
«Дети, старики, инвалиды — им прямая поддержка безоговорочно нужна. Другое дело, когда без работы взрослый, с руками-ногами. Считается, что в республике сегодня таких насчитывается около 17 тысяч человек», — пояснил губернатор.
Кстати, тех, кто «с руками и ногами», глава региона тоже предлагает различать:
«С профессией человек либо без неё, с образованием или без, судимый — несудимый и так далее. И к каждому нужен свой подход».
В отдельную категорию Шолбан Кара-оол выделил «группу бедных, которую раньше почти не учитывали»:
«Это люди, у которых есть работа, но доход ниже прожиточного. Причем, главным образом — это многодетные семьи, которых в республике очень много. Каждую из этих групп социальным службам надо изучать как под микроскопом. Огород есть или нет? Используется или в сорняке? Глава семейства надёжный или выпивает? Всё важно!»
По его мнению, только так можно решить, кому и какого вида необходимо оказать помощь.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обратился 20 февраля 2019 года. Спустя неделю на официальном сайте Кремля был опубликован утверждённый главой государства список поручений, содержащий целый ряд социально-экономических мер, направленных на улучшение качества жизни граждан России. В документе также прописаны и конкретные сроки их реализации, и ответственные лица.