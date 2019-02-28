Кызыл, 28 февраля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Прежде чем выработать программу преодоления бедности, обозначенную в послании российского президента Федеральному собранию, власти Тувы решили провести анализ уровня доходов и расходов каждой семьи в разрезе населенных пунктов, а на его основе сформировать реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Причём во всей этой работе, как следует из официального сообщения республиканского правительства, будет применён «индивидуальный подход», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Судя по словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, речь идёт о разделении людей, которых можно отнести к категории бедных, на несколько категорий.

«Дети, старики, инвалиды — им прямая поддержка безоговорочно нужна. Другое дело, когда без работы взрослый, с руками-ногами. Считается, что в республике сегодня таких насчитывается около 17 тысяч человек», — пояснил губернатор.

Кстати, тех, кто «с руками и ногами», глава региона тоже предлагает различать:

«С профессией человек либо без неё, с образованием или без, судимый — несудимый и так далее. И к каждому нужен свой подход».

В отдельную категорию Шолбан Кара-оол выделил «группу бедных, которую раньше почти не учитывали»:

«Это люди, у которых есть работа, но доход ниже прожиточного. Причем, главным образом — это многодетные семьи, которых в республике очень много. Каждую из этих групп социальным службам надо изучать как под микроскопом. Огород есть или нет? Используется или в сорняке? Глава семейства надёжный или выпивает? Всё важно!»

По его мнению, только так можно решить, кому и какого вида необходимо оказать помощь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обратился 20 февраля 2019 года. Спустя неделю на официальном сайте Кремля был опубликован утверждённый главой государства список поручений, содержащий целый ряд социально-экономических мер, направленных на улучшение качества жизни граждан России. В документе также прописаны и конкретные сроки их реализации, и ответственные лица.