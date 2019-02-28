Соледар, ДНР, 28 февраля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня боевиками ВСУ, сообщили 28 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Украинские формирования выпустили по территории Донецкой Народной Республики 23 единицы боеприпасов.

На горловском направлении украинские силовики выпустили пять мин калибра 120 мм и 14 мин калибра 82 мм.

На донецком направлении ВСУ применили 120-мм миномёты и гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Спартак, Крутая Балка», — рассказали в СЦКК.

Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 165 единиц боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, под обстрел попала территория Донецкой фильтровальной станции, где находился один из рабочих. По счастливой случайности он не пострадал.

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