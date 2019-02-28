Москва, 28 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Цены на нефть выросли на 1,7% по итогам торгов 27 февраля, продолжив восстановление после просадки в начале недели. К более оживленному росту баррель подтолкнули позитивные данные по запасам в США. Сегодня, 28 февраля, на утренней сессии котировки демонстрируют небольшой медвежий уклон, но удерживаются над уровнем 66 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«По данным минэнерго США, запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 8,6 млн баррелей. Запасы бензина упали почти на 2 млн баррелей. При этом импорт нефти в страну снизился на 1,6 млн баррелей в день, достигнув 5,9 млн баррелей в день, оказавшись на минимуме с 1996 года», — привел цифры эксперт.

Благоприятную картину смазали показатели добычи. Производство черного золота увеличилось еще на 100 тыс. баррелей — до нового рекордного максимума 12,1 млн баррелей в сутки. Этот фактор ограничил позитивную реакцию рынка, подтвердив продолжение сланцевого бума, который в целом сдерживает проявление интереса к покупкам в сырьевом сегменте.

«В ближайшей перспективе Brent вряд ли сможет развить полноценный восходящий импульс из-за угасания оптимизма инвесторов в отношении торговых переговоров между США и Китаем. В центре внимания остается отметка 66 долларов, тогда как уровень 67 по-прежнему представляет собой ближайшее сопротивление», — считает Мащенко.

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