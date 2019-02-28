Москва, 1 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, отмечают День эксперта-криминалиста МВД РФ. Ровно сто лет назад в системе уголовного розыска России был создан Кабинет судебной экспертизы — первое экспертное подразделение в органах Внутренних дел России.

Первый в России Петербургский Кабинет научно-судебной экспертизы открылся в 1912 году. К следующему году аналогичные Кабинеты появились в Москве и Одессе, а немного позже и в Киеве. Однако они просуществовали недолго, закрывшись во времена Февральской революции и Гражданской войны.

В годы Советской власти 1 марта 1919 года начал функционировать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Первые эксперты проводили небольшое количество экспертиз, в основном по исследованию различных веществ и документов. Со временем расширялись виды исследований и возникала потребность в применении научно-технических средств.

В конце 20-х годов XX века в органах милиции стали создавать научно-технические подразделения. Со временем их организационная структура изменялась: возникнув в составе уголовного розыска, они были преобразованы в научно-техническую службу милиции, а с 1964 года по 1981 год находились в составе оперативно-технической службы органов внутренних дел.

С 2003 года экспертно-криминалистические центры действуют при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ОВДРО и подчинены Экспертно-криминалистическому центру МВД России.

В обязанности экспертов-криминалистов входит экспертиза следов и улик, осмотр места преступления и создание цельной картины произошедшего. Существуют различные виды экспертиз: трасологическая, баллистическая, дактилоскопическая, фоноскопическая, графологическая и другие. Все они помогают воссоздать картину преступления, опознать преступника и его жертву, а также идентифицировать орудие преступления.