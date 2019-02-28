Москва, 28 февраля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль 27 февраля в течение дня в моменте подходила к отметке 66 руб., но впоследствии скорректировалась и ограничилась подъемом на 0,09% по итогам сессии. В паре с евро российская валюта укрепилась на 0,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Поддержку рублю оказало несколько факторов. На рынке нефти оживились покупатели, вдохновленные позитивной статистикой по запасам сырой нефти в США, которые сократились на целых 8,6 млн баррелей, или почти на 2%. Запасы бензина тоже упали. А вот добыча достигла нового рекордного максимума на уровне 12,1 млн баррелей, что ограничило проявление оптимизма на сырьевых площадках», — отметил эксперт.

Также давление на рубль ограничили итоги аукциона Минфина РФ. Номинальный объем размещенных бумаг оказался максимальным с 2014 года, подтвердив, что интерес инвесторов к российским бумагам сохраняется.

В США опубликовали текст обновленного законопроекта по санкциям против России, который оказался более мягким, чем опасались инвесторы. Это также принесло некоторое облегчение участникам рынка.

«Учитывая текущие условия на рынке, в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль продолжит оставаться в рамках привычного канала, однако угроза тестирования уровня 66 руб. все же возрастает, хотя пробой вряд ли будет уверенным и резким», — считает Николаев.

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