Астана, 28 февраля, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на железнодорожном вокзале в Каире, сообщили 28 февраля в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Президент направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля на железнодорожном вокзале Рамес в Каире пассажирский поезд на большой скорости врезался в платформу, что привело к возгоранию и взрыву. В результате происшествия погибли не менее 25 человек, еще 50 получили ранения. Причины происшествия уточняются.

Читайте также: На вокзале Каира взорвался поезд. Видео