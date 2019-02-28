Якутск, 28 февраля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Госсобрание Якутии рассмотрит законопроект, которым предлагается смягчение антиалкогольного законодательства. Поправки с целью внесения изменений в статьи 1 и 2 закона Якутии «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в республике», сегодня, 28 февраля, внёс депутат, председатель координационного совета по предпринимательству при главе региона Виктор Фёдоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Карл Лемох. Пьяный муж. 1894

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Он предлагает изменить время действия запрета торговли алкогольной продукцией в регионе, перенеся его на период с 16.00 до 22.00. Кроме того, депутат считает нужным дополнить слова о запрете торговли спиртным в нежилых помещениях многоквартирных домов уточнением — «за исключением торговых объектов, расположенных в помещениях, предусмотренных для размещения торговых объектов проектной документацией объекта капитального строительства при его строительстве».

«Это моё мнение, и оно оформлено в законодательную инициативу, — отметил Виктор Фёдоров, пояснив. — Поручений от администрации республики не имею, с алкогольным лобби не связан, сам алкоголем не торгую, предприятия, с которыми я аффилирован, алкоголем так же не торгуют. Считаю, что подход должен быть здравый и трезвый».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Фёдоров заявлял, что цель предлагаемых им изменений — выбить экономическую основу нелегального бизнеса, зарабатывающего на действующих в республике антиалкогольных ограничениях. По его мнению, запрет продажи алкоголя с 20.00 до 14.00 не работает: в рейтинге трезвости Якутия скатилась с 34 места в 2017 году на 45-ое в 2018-ом. Депутат также подчёркивал, что основные продажи алкогольной продукции приходятся на время с 19.00 до 21.00, и из-за запрета легальной торговли спиртным в это время активизируются бутлегеры, доставляющие спиртное на дом по звонку.

«Хватит кормить бутлегеров. Совершенно очевидно, что одними ограничениями проблему алкоголизации не решить. Нужна комплексная республиканская программа борьбы за трезвый образ жизни. В 2009 году председатель правительства РФ Владимир Путин принял концепцию борьбы с пьянством и алкоголизмом. И мы, как органы госвласти, должны её выполнять. Это не значит, что только закручивать гайки», — считает Виктор Фёдоров.

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