Челябинск, 28 февраля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Заместители главы Челябинска Владимира Елистратова ушли в отставку и теперь работают в качестве временно исполняющих обязанности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

stevepb Отставка

Процедура сложения заместителями полномочий особо удивления в городе не вызвала. Дело в том, что она предписана законодательством. 26 февраля депутаты гордумы назначили Елистратова новым главой города, и теперь прежний костяк администрации города сложил свои полномочия.

В ближайшее время станет известно, все ли они вернутся в своём прежнем статусе. Напомним, Владимир Елистратов обещал, что серьёзных кадровых изменений проводить не собирается.