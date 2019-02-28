Курган, 28 февраля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В Курганской области наблюдается резкое падение жилищного строительства. Объем строительных работ, выполненных в январе 2019 года, почти на 40% уменьшился к аналогичному периоду 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM ссылаясь на данные департамента экономического развития.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строители

За январь 2019 года профильными фирмами и населением введены в действие жилые дома общей площадью 12,4 тыс. кв. м, что составило почти на 20% ниже уровня ввода жилья 2018 года. Причём из общего ввода жилья 70% построено индивидуальными застройщиками.

Согласно данным саморегулируемой организации «Уральское объединение строителей», падение строительного рынка отмечено во всех регионах Уральского федерального округа, кроме Челябинской области, которая готовится к саммиту ШОС и БРИКС.

Также в 2019 году будет наблюдаться снижение спроса на жилую недвижимость в связи с понижением покупательской способности и ростом ипотечных ставок. Ситуацию может изменить реализация национальных проектов на территориях Урала. В частности, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил 11 января 2019 года, что Курганская область получит в рамках реализации национальных проектов «Чистая вода» и «Жилье и городская среда» в 2019—2024 годах более 8 млрд рублей.