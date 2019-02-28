Ханой, 28 февраля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и северокорейский Ким Чен Ын выступили за обоюдное открытие представительств своих стран в США и КНДР, сообщает 28 февраля Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Мы бы приветствовали такой шаг», — заявил Ким Чен Ын, отвечая на соответствующий вопрос журналистов перед началом переговоров в расширенном формате.

В свою очередь Дональд Трамп отметил, что это «хорошая идея», а представительства необходимо открыть в «обе стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в столице Вьетнама Ханое началась вторая в истории встреча глав США и КНДР. В Северной Корее заявили, что обмен мнениями в первый день получился «серьезным и глубоким». Глава Белого дома признался, что встреча была «великолепной», и он с нетерпением ждет продолжения общения с коллегой из КНДР.

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