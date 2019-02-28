Токио, 28 февраля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переизбрания на четвертый срок на пост главы правительства, сообщает 28 февраля Kyodo.

Синдзо Абэ

По данным издания, об этом Абэ заявил во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Однако, отвечая на соответствующий вопрос депутату от оппозиции, премьер-министр отметил, что дела Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой он является, обсуждаются внутри партии.

Отмечается, что действующие полномочия премьер-министра истекают в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Синдзо Абэ встретился с наследным принцем Японии Нарухито, который 1 мая станет новым императором страны. Премьер-министр посетил Императорский дворец для соблюдения традиции «найсо» или процедуры периодического отчета главы правительства императору о ситуации в стране, об отношениях Японии с другими странами и важных событиях.

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