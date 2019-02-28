Оренбург, 28 февраля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В Оренбурге под угрозой запрета оказались штендеры. Документ, завизированный заместителем главы города по градостроительству, земельным вопросам и хозяйству Анатолием Килановым, поступил в комитет по муниципальному хозяйству города. Чиновники просят рассмотреть вопрос о запрете использования штендеров в качестве средств размещения информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Это — кусок сыра

«Предложенный управлением по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации администрации Оренбурга запрет размещения штендеров фактически приведет к тому, что изготовители (исполнители, продавцы) будут вынуждены размещать необходимую и обязательную в силу закона информацию для потребителей на рекламных конструкциях. Это повлечёт для них дополнительные необоснованные расходы (которые в итоге отразятся на ценах товаров, работ и услуг), а также создаст организационные и административные барьеры для развития малого бизнеса, к поддержке которого неоднократно призывал президент Российской Федерации Владимир Путин», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель городского профсоюза работников малого и среднего бизнеса Максим Скивко.

Он также напомнил, что в Оренбурге действуют правила благоустройства, утверждённые решением Оренбургского городского Совета от 24 октября 2017 года. В них установлены жёсткие требования к размещению вывесок информационного характера. При таких требованиях, по мнению лидера профсоюза, использование переносных штендеров зачастую является единственной возможностью довести до потребителей обязательную информацию об изготовителе, исполнителе или продавце без нарушений архитектурного облика застройки территории, архитектурно-градостроительного облика здания, сооружения.

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Вице-мэр в своём письме, адресованном председателю профильного комитета горсовета, в свою очередь говорит о том, что штендеры не подпадают под понятие рекламной конструкции, закрепленное в статье 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», и на их установку не распространяются требования этой статьи, в частности, положение о получении разрешения на установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции органа местного самоуправления.

Чиновник ссылается на опыт других городов. Так, в Краснодаре запретили размещать на тротуарах, пешеходных дорожках, парковках автотранспорта и иных территориях общего пользования муниципального образования город Краснодар, а также на конструктивных элементах входных групп выносные конструкции (в том числе штендеры), содержащие рекламную и (или) иную информацию либо указывающие на местонахождение объекта. В Казани не допускается размещение средств наружной информации в виде надувных конструкций, штендеров.

Изучив и учитывая опыт других городов, чиновники забыли взять в расчёт мнение тех людей, которые живут в самом Оренбурге, а именно профессионального сообщества, которого коснётся запрет.

Активный общественник, адвокат Владимир Тишин считает, что вокруг штендеров, скорее всего, ведётся подковёрная борьба, а обновлённая команда администрации города идёт тем же неверным путём, что и команда бывшего мэра Евгения Арапова. Напомним, что ранее оренбуржцы жаловались на отсутствие диалога с чиновниками.

«Это не супернасущная проблема. Время для обсуждения есть», — подчеркнул Тишин. Вместе с тем он отметил, что вопрос, скорее всего, уже практически решён в пользу инициатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов обвиняется в коррупции, в октябре 2018 года он отправлен в отставку. В конце декабря победу в конкурсе на должность градоначальника одержал Дмитрий Кулагин, до этого работавший вице-губернатором, руководителем аппарата областного правительства. На пост главы города претендовали более 30 человек. Обсуждая и прогнозируя итоги, горожане предрекали очевидную победу Кулагина и связывали с ним радужные перспективы развития областного центра. О репутиционных рисках заговорили после назначения на должность заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и хозяйству Анатолия Киланова — выходца из структуры ФСИН.

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