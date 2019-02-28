Взлёты и падения промышленности в Курганской области
Курган, 28 февраля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Курганской области в январе на 1,2% вырос индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Отгружено продукции на 7,8 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных департамента экономического развития Курганской области.
Рост показали обрабатывающие производства, которые занимают 65,3% в общей структуре. Обработка выросла на 2,2% к соответствующему периоду 2018 года.
Значительный рост произошёл в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 26%, пищевых продуктов — на 2,6%.
Однако снизилось производство машин и оборудования на 2%, и готовых металлических изделий на 12,4%.
В январе 2019 года увеличили объемы производства ООО «Курганский автобусный завод» — в 28 раз, ОАО «Курганмашзавод» — в два раза, АО «Завод ограждающих конструкций» — на 81,0%, ОАО «Завод «Старт» — на 71,3%, ЗАО «Мельмаш» — на 60%, АО «Далур» — на 16%, ООО «Каргапольский машиностроительный завод» — на 12,2%, ООО «Бентонит Кургана» — на 2,5%, АО «Шадринский автоагрегатный завод» — на 1,1%.
За отчётный период индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 5,3% к аналогичному периоду 2018 года, отгружено продукции на сумму 205,9 млн рублей.
По виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдается падение индекса на 8%.