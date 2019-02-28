Курган, 28 февраля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Курганской области в январе на 1,2% вырос индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Отгружено продукции на 7,8 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных департамента экономического развития Курганской области.

Департамент экономического развития Курганской области

Рост показали обрабатывающие производства, которые занимают 65,3% в общей структуре. Обработка выросла на 2,2% к соответствующему периоду 2018 года.

Значительный рост произошёл в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 26%, пищевых продуктов — на 2,6%.

Однако снизилось производство машин и оборудования на 2%, и готовых металлических изделий на 12,4%.

В январе 2019 года увеличили объемы производства ООО «Курганский автобусный завод» — в 28 раз, ОАО «Курганмашзавод» — в два раза, АО «Завод ограждающих конструкций» — на 81,0%, ОАО «Завод «Старт» — на 71,3%, ЗАО «Мельмаш» — на 60%, АО «Далур» — на 16%, ООО «Каргапольский машиностроительный завод» — на 12,2%, ООО «Бентонит Кургана» — на 2,5%, АО «Шадринский автоагрегатный завод» — на 1,1%.

За отчётный период индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 5,3% к аналогичному периоду 2018 года, отгружено продукции на сумму 205,9 млн рублей.

По виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдается падение индекса на 8%.