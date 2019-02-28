Пхеньян, 28 февраля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Рассмотреть возможность денуклеаризации Северной Кореи готов лидер этой страны Ким Чен Ын, о чем он заявил в четверг на встрече с репортерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

На вопрос репортера «председатель Ким, хотите ли вы денуклеаризации?» Ким Чен Ын ответил:

«Если бы я не хотел этого делать, я бы не был сейчас здесь».

На эти слова отреагировал Дональд Трамп:

«Слышали? Это может быть лучшим ответом, который вы когда-либо слышали».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров двух стран в первый день саммита получились серьезными и глубокими. Трамп в своем микроблоге признался, что встреча была «великолепной», и он с нетерпением ждет продолжения общения с коллегой из КНДР.