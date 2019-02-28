Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Тампы» шайбы забросили Тайлер Джонсон, Джей Ти Миллер, Дэн Джирарди и Виктор Хедман. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

В составе «Рейнджерс» точные броски нанесли Мика Зибанежад, Джимми Веси и Бу Нивс.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 102 очка в 64 матчах. «Рейнджерс» идут на 23-м месте, в активе команды 64 очка в 63 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:1).

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